Бритвенная заточка - режут мокрую древесину и бумагу
3 вида стали:
Х12МФ - Дамаск - Булат
5349р
349р
* сроки и условия акции уточняйте у оператора
Оставляйте заявку на пластунский нож из стали Х12МФ
Общая длина: 300 мм
Длина клинка: 190 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка 4 мм
Длина рукояти: Длина рукояти 110 мм
Твердость клинка HRC: 60-63 ед.
Охотничья сталь
Ножны в комплекте
Цена: 5349 руб
Цена по акции: 349 руб
Осталось 12 комплектов ножей
Оставляйте заявку на пластунский нож из дамасской стали
Общая длина: 300 мм
Длина клинка: 190 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка 4 мм
Длина рукояти: Длина рукояти 110 мм
Твердость клинка HRC: 60-61 ед.
Охотничья сталь
Ножны в комплекте
Цена: 5349 руб
Цена по акции: 349 руб
Осталось 8 комплектов ножей
Оставляйте заявку на пластунский нож из булатной стали
Общая длина: 300 мм
Длина клинка: 190 мм
Ширина клинка: 31 мм
Толщина клинка 4 мм
Длина рукояти: Длина рукояти 110 мм
Твердость клинка HRC: 62-63 ед.
Охотничья сталь. Свое производство.
Ножны в подарок!
Цена: 5349 руб
Цена по акции: 349 руб
Осталось 12 комплектов ножей
Пластунский нож представляет собой легенду, которая окружена тайнами и мифами, считается, что этот нож вручался бойцам пластунских отрядов, выполнивших более семи успешных заданий. Сейчас у каждого желающего появилась возможность приобрести казачий-пластунский нож для личного пользования.
Обменяем в течение 14 дней. Мы уверены в качестве клинка, поэтому даем гарантию на всю продукцию при соблюдении условий эксплуатации - 3 года.
Можно носить с собой, не является холодным оружием
Гарантийный срок
Гарантийный срок - 3 года. Качество предполагает безотказную работу в течение всего срока эксплуатации. Тем не менее, если в течение гарантийного срока выявился брак, мы бесплатно отремонтируем товар, а в случае невозможности ремонта - заменим на аналогичный новый или вернем деньги. Гарантия не распространяется на естественный (эксплуатационный) износ и неисправности, вызванные неправильным использованием.
Возврат и обмен
Мы работаем по закону о защите прав потребителей. В случае, если в течение 14 дней после покупки товара по каким-либо причинам вы захотите обменять или вернуть товар, который еще не был в пользовании, мы без проблем примем его обратно. Транспортные расходы в этом случае оплачивает покупатель.
Сертификаты
Ножи имеют международные сертификаты качества
Доставка почтой по всей России от 4 дней
Без предоплаты
Владимир (Челябинск)
Шикарный нож. Мощный клинок с очень внушительным ребром жесткости. Изящная рукоять. В руке «сидит» очень удобно. Прекрасные режущие свойства. Ребятам-мастерам и их шефу огромное спасибо!
Максим (Камышин)
Доброго дня!!! Огромное спасибо!! Шикарное исполнение,Вы на высоте! Пусть Вам сопутствует удача! Творческих успехов! Теперь я Ваш поклонник))
Олег (Самара)
Заказывал в подарок нож. Подарок замечательный! Доставили быстро! Все шикарно получилось! Молодцы! Подарки, конечно, дорогие вышли, но оно того стоит! Спасибо всем!
Владимир (Москва)
Здравствуйте! Очень благодарен ВАМ! Давно искал такой клинок!Тушу зверя разделал, ни разу не поправляя лезвия!! Как говорится "Режет как по маслу". А что такое шкура лося я думаю охотники знают! СПАСИБО И УДАЧИ ВАМ!!
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Вы получаете посылку и оплачиваете ее
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на нож
Ножны в подарок!
ООО "МЕДЖИК" ОГРН: 1217700453871, 119048, г. Москва, м.окр. Хамовники, ул. Ефремова, д. 19К1, эт./пом. 1/II, ком.16