Мы работаем по закону о защите прав потребителей. В случае, если в течение 14 дней после покупки товара по каким-либо причинам вы захотите обменять или вернуть товар, который еще не был в пользовании, мы без проблем примем его обратно. Транспортные расходы в этом случае оплачивает покупатель.